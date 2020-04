Kevad kalavetel − ahvenale mõjus soe talv hästi, siig tunneb ennast halvasti, forelli jagub 

"Lumetu talve kohta on meil veetaseme poolest suhteliselt normaalne kevad ja kalad, kes tahavad tulla jõgedesse kudema, saavad seda teha," ütleb kalateadlane Markus Vetemaa. "Nüüd on küsimus, kuidas õnnestub looduse kokkumäng. Haugivastsed peaksid kooruma ajal, mil vesi on kudealal juba piisavalt soe ning neile leidub seal toitu − sobivas koguses ja sobiva liigilise koosseisuga zooplanktonit. Praegu ei oska keegi öelda, kas pärast niivõrd teistsugust talve ikka saab tekkida korralik haugipõlvkond, sest võib minna sedasi, et haug koeb liiga vara ning ka vastsed kooruvad liiga vara – kui on veel külm ja pole küllalt süüa.

Sama jutt käib näiteks särje ja säina kohta. Me ei tea, kuidas uue põlvkonna optimaalseks arenguks sobivad olud sellistel aastatel kokku mängivad."