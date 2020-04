Elu mugavamaks! 

Picture uus kolmekihiline jope on moodsalt keskkonnasõbralik, tehtud 59% ulatuses biopolüestrist ja kasutab selleks suhkruroo töötlemise jääke. Ülejäänud osa polüestrist on valmistatud plastpudelitest. Ent kui sageli tuleb loodussäästva toote puhul veidi kvaliteedile lõivu maksta, siis siin on vastupidi. Materjal on kaks korda kergem kui teised samalaadsed, pakkudes siiski suurepärast veekindlust ja hingavust (25 000/20 000).