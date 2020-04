Ellujäämisekspert: „Valmistu halvimaks, kuid looda parimat!“ 

Igaks juhuks hoia kodus valmispakituna seljakott, mis sisaldab vähemalt kolme päeva toiduvaru ja eluks vajalikku varustust.

Suure tõenäosusega ei arene koroonakriis katastroofi mõõtu kriisiks, kus riigi institutsioonid lakkavad töötamast, poed on kinni, elektrivoolu ei ole ja igaüks peab vaatama, kuidas jaksab ise oma elunatukest sees hoida. Siiski on eriolukord pannud inimesed mõtlema, kui valmis on nad seisma silmitsi päris kriisiga.

Ellujäämisinstruktor ja elanikkonna kaitse ekspert Erki Vaikre annab nõu, kuidas saab igaüks muuta lihtsate vahenditega ennast ja oma kodu kriisikindlamaks.

MILLEKS PEAME VALMIS OLEMA? „Tuleb ennast ette valmistada võimaluseks, et eriolukord ei lõpe mitte mai või juuniga. Mis saab, kui see kestab sügiseni? Või terve aasta? Mis siis, kui see toob endaga kaasa täiesti uue elukorralduse majandusliku olukorra totaalse muutumise tõttu? Näiteks ei saa me enam elektrivoolu praeguses ulatuses. Kuidas elab tänane Armeenia? Riigi majanduslik olukord on nii kehv, et elektrit saab elanikkond vaid mingi osa ööpäevast. On veel palju maid, kus on täiesti loomulik, et voolu antakse õhtust hommikuni ja päeval sul ei olegi elektrit. Igal juhul võiksime selleks valmis olla.“

KUI PALJU PEAKS KOJU VARUSID KOGUMA? „Mina pean koos lastega oma varudega vastu kolm kuud. Varud on küll osaliselt tekkinud nii, et koolitustele ostan sööki alati varuga, et jumala pärast puudu ei tuleks. Kui pärast üle jääb, siis tõstan need kuskile kastinurka. Järgmine kord on kiire ega hakka otsima, mida on, lähen poodi ja ostan uue toidu.

Kui koolitustel olen uurinud, siis tundub, et tavainimestest on kolme kuu varud ehk ühel tuhandest. Tõsi, kartulid-moosid keldris on ka abiks, aga see toit jääb ühekülgseks. Kui meie nooruses oli maavanaemal tünnis seakülg soolas, siis täna sellist asja enam ei näe.

Lihtne reegel on, et kui lähed poodi, osta kappi ühe paki asemel kaks pakki kuivainet või kaks pudelit õli. Kui esimene pakk saab otsa, siis too poest üks juurde. Nii on sul kogu aeg kõike: mannat, kaerahelbeid, kruupi, tatart, riisi, hirssi, makarone. Kui sul on kodus näiteks 6−8 kilo erinevaid kuivaineid, annab see valmis keedetuna 20−30 kilo toitu. Mis on ju väga suur kogus.