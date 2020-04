Kaldavõrguga püük suurel järvel. Vaata, kuidas teha seda korrektselt! 

Kalastuskaarte kaldavõrguga püügiks väljastatakse 1. märtsist kuni 31. märtsini ja 1. aprillist kuni 4. maini. Kuna esimene püügiperiood on lõppenud ja teine just alanud, on paras hetk aprillis püüdjatele meelde tuletada kalapüügieeskirja nõudeid, millele tuleks kaldavõrguga püüdes tähelepanu pöörata.