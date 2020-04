Lugeja küsib: kas peaksin muretsema, kui peenras askeldab nirk? 

Nirk on inimesele väga kasulik loom, kes toitub peamiselt hiirtest. Kui ta just majas sees ei pesitse, siis las ajab oma asja.

Zoonootilisi haigusi on üsna paras hulk. Need on sellised kodu- ja metsloomade haigused, mis kanduvad üle ka inimestele. Ent on võimalik ka vastupidine – loom võib saada nakkuse inimeselt.