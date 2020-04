Kevikud levivad puhtas, kiire vooluga vees 

Nende putukate eestikeelne nimi seostub kevadega, mil paljude liikide valmikud veest lahkuvad. Tõsi, samuti talitavad veel väga paljud muud veeputukad. Aga näiteks talikevik lendab juba jäämineku ajal.

Kevikulised on väikestele jõekaladele tavaline suutäis, kuid enamikule inimestest tundmatu putukarühm.

Mis elukad need siis on? Ütleme nii, et nende vastsed sarnanevad suuruselt ja käitumiselt natuke ühepäevikulistega, aga valmikud ehmestiivalistega. Nendest mõlematest tegime juttu ajakirja Kalale! 2019. aasta numbrites.