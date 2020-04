Kas teadsid, kumb on ohtlikum, kas hai või lehm? 

Akaatsiad suhtlevad omavahel. Kui neile ohtlikud loomad, näiteks antiloobid, tulevad puulehti näksima, tõstab akaatsia mürgise tanniini taset lehtedes. Ent sellele lisaks laseb puu lendu etüleenipilvekese, mis hoiatab teisi ümbruskonnas kasvavaid liigikaaslasi ohu eest.

Vaatame otsa faktidele – tapja kuulsusega haist märksa ohtlikum elukas on ... lehm. Maailmas hukkub igal aastal hairünnakutes keskmiselt 4 inimest ja lehmade läbi 22. Viimastest langevad mõned liiklusõnnetuste osaks, kuid 70 protsenti on sihilikud rünnakud. Seejuures on lehmakari ohtu tajudes võimeline koonduma koordineeritud rünnakuks, mida juhivad karja „kurjad geeniused“.

Tänapäeva keiserpingviinid on kuni 1,3 meetrit pikad. Teadlased on aga avastanud jäänuseid hiidpingviinidest, kes elasid Antarktikas 37 miljonit aastat tagasi, kaaludes üle 100 kilo ja kasvades kuni 2 meetri pikkuseks.

Aafrika pühvel. Foto: Shutterstock

Aafrika pühvlid lahendavad probleeme hääletuse teel. Olukordades, kus tuleb otsustada edasiliikumise suund, vaatavad täiskasvanud emasloomad suunda, kuhu nad tahavad minna. Enamasti liigub kari pärast seda suunas, kuhu oli pööratud enamik päid. Vahel aga, kui hääletus kisub tasavägiseks, eraldub umbes pool karja ja liigub sinna, kuhu nemad tahtsid minna.

Teadlased on välja arvutanud, et ainuüksi USA-s säästavad nahkhiired farmeritele 3,7 miljardit dollarit aastas. See summa kuluks põllumeestel kahjurite tõrjeks, ent nüüd teevad selle töö vaikselt ja loodust säästval moel nende eest ära nahkhiired.

Inimese aju tõmbub kokku. Viimase 10 000 aasta jooksul on meie aju kaotanud suurust ligi tennisepalli jagu. See ei tähenda siiski, et me oleksime nüüd kuidagi rumalamad, pigem on aju muutunud tõhusamaks.