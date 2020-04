Meriforelli liigub kenasti, latikat ka 

4,03 KILO JA AHVENA UUS REKORD. Foto: erakogu

4,03 KILO JA AHVENA UUS REKORD. Et muusik Reigo Ahven on kõva kalamees, teavad kõik. Paljud ohkavad, et no küll on mehel hea käsi, ilusaid kalu antakse talle keskmisest kindlasti sagedamini. Usume teadvat, et heade saakide taga on ka keskmisest kõvasti rohkem tööd ja pühendumist. Kes käib, see saab.