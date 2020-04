Lugeja küsib: „Miks peaks eelistama fotoaparaadi automaatrežiimile muid pildistamisrežiime?“ 

Kui säriaeg läheb liiga pikaks, võib pilt käest pildistades „ära väriseda“. Kui see läheb liiga kiireks, siis on oht, et see ületab konkreetse kaamera maksimumsäri (tavaliselt kas 1/4000 või 1/8000) ning siis „põleb” pilt ära ehk jääb liiga ere. Kui siin nüüd oleks vaja pilti tumedamaks või heledamaks teha (ehk tekitada ala- või ülesäri), tuleb selleks mängida särikompensatsiooniga, keerates seda vastavalt plussi või miinuse poole. Teine meetod säriaega selles režiimis muuta on muuta ISO väärtus kas väiksemaks või kõrgemaks.

Ava eelistusega režiimi sobib kasutada olukorras, kus on piisavalt valgust ja samas valgusolud pidevalt muutuvad ning on oluline, et ava ei muutuks pildistamise ajal.

S EHK Tv REŽIIM. See on poolmanuaalne režiim, kus kasutaja määrab säriaja ja kaamera arvutab ise ava suuruse. Sobib kasutamiseks olukordades, kus pildi teravussügavus ei ole pildistaja jaoks tähtis. Oluliseks on siis kindel säriaeg, näiteks soovitakse väga pikka või väga lühikest säri. Pildistamisel leiab see vähe rakendust, pigem kasutatakse seda videote filmimisel.

VEEL REŽIIME. Lisaks neile täis- ja poolautomaatsetele režiimidele on sõltuvalt kaamera margist mõnikord veel eraldi seadistatud režiimid erinevateks võteteks. Näiteks P, Sport, Portree, Makro jms. Nende ühine nimetaja on see, et tegelikult võtab kaamera pildistajalt kontrolli üle. Kaamera valib ise säriaja, ava ja ISO, lähtudes mingitest väärtustest, mida arvab vastava kaadri puhul sobivad olevat. Kasutajal puudub võimalus sekkuda ja hea pilt on nagu loterii, mõnikord õnnestub ja mõnikord mitte.

Pigem soovitaksin neid režiime mitte valida ja õppida kohe alguses kasutama M, A(Av) ja S(Tv) režiime, sest mida aeg edasi, seda raskem on harjumusi muuta.

Mida tähendab manuaal-, mida automaatfookus?

Fookustamine on seotud kaamera ja objektiivi vahelise koostööga.