Indrek Vaheoja: „Sisemaa veekogudel käin suhteliselt harva – milleks, kui meri on olemas?“ 

„Sama seis on nii seenekorjamisel kui ka kalapüügil – alguses naeravad need, kes saavad rohkem saaki, hiljem need, kellel on vähem puhastada,“ ütleb Winny Puhhi väsimatu Korraldajaonu, raadiohääl ja telenägu Indrek Vaheoja.

Osa kalamehi kipub sagedamini õngega vete pääle, teised eelistavad spinningupüüki. Kumb ritv Indrekule paremini kätte istub?

„No antud hetkel, oma kalamehetee alguses, olen kindlalt spinnamees,“ ütleb meie loo kangelane. „Ajaressurss on siiski piiratud ja õngitsemistarkused on praktikata visad tulema. Õngitsemist proovinud muidugi olen. Paaril korral õpipoisina toimetades olen ka sõbral võrgumehel jalus töllerdanud. Tulevikuplaanid erinevate püügivahendite osas on sportlikud ja avatud.“

Kohe tuleb Indrek lagedale üllatava avaldusega. „Lõuna-Eesti pojana on minu lemmikpüügikohaks muidugi meri,“ kinnitab ta. „Sisemaa veekogudel käin ikka suhteliselt harva – milleks, kui meri on olemas? Kaldalt, paadist, kahlakatega – kõik merepüügi moodused on mulle tuttavad ja meeldivad omamoodi.“