Kevad – kauaoodatud, kaunis ja tormakas  

Usinamatel linnupiltnikel on esimesed varjehommikud juba mööda saadetud, et jälgida mustas rüüs ja punaste kulmudega tedreisandate võitlusi, mille käigus pannakse paika lõplikud kosilased. Tedrehommikuid jagub veel nii aprilli kui ka maisse, aga et võimalikult palju kevadet näha, kuulda ja pildistada, tuleb varakult alustada – kevad on üks kaunimaid, aga ka tormakamaid aastaaegu. Sestap mõned soovitused, mida tasuks looduses lähinädalatel jälgida.

Mine metsa!

Väljadel peatuvad hane- ja luigeparved, sookurepaarid ja vigurlende tegevad häälekad kiivitajad, jõgedel peavad pulmamänge partlased, kuid minu meelest on parimad paigad kevade nautimiseks meie metsad ja pargid. Just seal saab näha ja kuulda kevadekuulutajaid päeval ja isegi öösel: kõigepealt hakkavad loojangu paiku vilistama pisikesed värbkakud, hämaras lisandub kõrvukrätsude hääli ning pimeduses võtavad sõna nii händkakud kui ka karvasjalg-kakud.

Pesitsemist hakkavad juba lõpetama kuuse-käbilinnud ja okaspuumetsades turnivad tutt-tihased. Rongad on hakanud hauduma, valgeselg-kirjurähnid pulmamängud lõpetanud, väikesed sabatihasedki meisterdavad juba pesa.

Just praegu saab ülevaate rähnidest, kes lasevad metsas lendu kutsehüüde või trummeldavad puutüügastel. Ka meie kõige pisemad linnud – porrid ja pöialpoisid – on praegu väga häälekad. Viimase, kõigest 5 grammi kaaluva linnu hääl on aga nii kõrge, et tema laul on otsekui kuulmistesti eest. Vanemas eas inimene ei pruugi seda kuulda isegi siis, kui lind otse kõrva ääres laulaks. Viimastel aastatel on meie metsadesse sattunud ka lõunapoolsema levikuga lääne-pöialpoisse, kes on palju värvilisemad ja rütmilisema lauluga – alates aprilli keskpaigast tasuks silmad ja kõrvad lahti hoida.

Enne kui puud-põõsad on rohelise lehevammuse saanud, tasub otsida okste vahel ja risus liikuvaid võsaraate, punarindasid ja reipaid käblikuid. Kõik nad on osavad lauljad, kes repertuaari esitamiseks valivad mõne kõrgema paiga, kuid inimese lähenedes poevad taas kiiresti peitu. Mina valin hiilimisjahiks sageli aja pärast vihma, kui metsaalune on pisut niiskem ja õnnestub vaikselt liikuda. Parima ülevaate metsas toimuvast annab veerandtunnine jõudehetk, istumisaluseks samblakattega känd või tuulemurd.

Vanemates segametsades, kus leidub ka tihedat alusmetsa, võib praegu silmata laanepüühärrasid, kes mõnel kännul või tüükal lasevad kuuldavale imepeene pika vile. Enim kuuleb seda hommikuti enne päikesetõusu ja mõni aeg pärast seda. Püüde mäng pole küll nii uhke vaatepilt kui teiste metsislaste oma, kuid selleski on rohkelt nüansse. Isaslind trummeldab tiibadega vastu keha, ajab suled kohevile, mõnikord hüppab efekti mõttes õhkugi. Laanepüüdel on üsna kindel territoorium ja võib kindel olla, et kui kord olete neile peale sattunud, tasub edaspidigi neid samast paigast otsida.