Aasta loom 2010: ainus imetaja, kes lendab 

Nahkhiirtele tähelepanu pööramiseks on kogu liigirühm valitud Eesti 2020. aasta loomaks.

Need salapärased öised tegelased, keda saadavad inimeste maailmas nii mõnedki hirmud ja müüdid, on tegelikult oluline osa loodusest – nahkhiired hoiavad hoolsalt ökosüsteemide tasakaalu.

AINUS IMETAJA, KES LENDAB. Need väikesed, väga mitmekesise välimuse ja eluviisiga loomad kuuluvad käsitiivaliste seltsi. Nad, nagu nimigi ütleb, „lendavad kätega“ ja on seejuures ainsad tõeliselt lendavad imetajad. Näiteks lendoravad ja kaguanid ehk Filipiinide lendavad leemurid vaid liuglevad õhus ega tee lendamiseks aktiivseid liigutusi. Nahkhiirte esijäsemed on lendamiseks kohastunud – pikenenud sõrmede, keha ja käte ning saba ja jalgade vahele on kasvanud lennunahk, nn lennus. Selline kohastumus kujuneb miljonite aastatega – käsitiivalised pärinevad ajast, mil dinosaurused välja surid. See iidne loomarühm on enam kui 50 miljonit aastat vana.

Lendamine võimaldab nahkhiirtel paremini toituda erinevatest saakobjektidest, nende hulgas ka lendavatest putukatest. Samuti leiavad nad edukalt toiduobjekte, mis paiknevad maastikul erinevates kohtades ning oleksid muidu raskesti ligipääsetavad. Et aga saaki otsivad nahkhiired öises pimeduses, tuleb mängu teine nende oluline kohastumus – kajalokatsioon. Nahkhiired saadavad välja enamasti inimkõrvale kuuldamatuid kõrgsageduslikke helisignaale, mille peegeldused lendavatelt putukatelt ja teistelt saakobjektidelt annavad neile täpselt teada saagi asukoha ning võimaldavad seda kergesti püüda. Samuti orienteeruvad nahkhiired pimedas samal viisil. Seetõttu on neil väga hästi arenenud kuulmine. Võiks isegi öelda, et nahkhiired on „kõrvade abil nägijad“, sest ultraheli saatmine ja vastuvõtt aitab neil pilkases pimeduses kergesti ruumi ja objekte tajuda. Siiski on nahkhiirtel sellest hoolimata ka hästi arenenud nägemismeel.

Pruun-suurkõrv. Foto: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=185744

ON PEETUD HIRMSAKS VEREIMEJAKS. Lisaks „kätega lendamisele“ ja „kõrvadega nägemisele“ on nahkhiirtel veel huvitavaid iseärasusi, mis on tekitanud aegade jooksul mitmeid müüte. Need väikesed loomad on inimestele nähtavalt aktiivsed peamiselt öösel või hämarikus. Päeval varjuvad nad peidupaikades ja hoiavad energiat kokku, et öösel hääletult lennata ja aktiivselt toituda. Selline öine eluviis on sünnitanud inimeses kujutluse pimedusevürstist, kes päikesevalguses tuhaks põleb. Dracula ja vampiiride müüti on süvendanud fakt, et nahkhiirtele meeldivad vanad hooned ja lossidki. Viimaste seintes on palju varjepaiku – pragusid ja auke, kuhu ennast päevaks kiskjate eest peita ning seejuures ise mitte saagiks langeda.

Vampiiri müüti toidab see, et verest toituvad nahkhiired on tegelikult olemas – Lõuna-Ameerikas elab paar liiki, kes toituvad suures osas lindude verest. Nad hammustavad oma lõikehammastega lindude nahal vere voolama ja lakuvad seda siis toiduks. Samal ajal eritavad nad haavale koos süljega tuimestavaid ja vere hüübimist pärssivaid aineid. Eestis ega ka Euroopas selliseid liike aga ei leidu. Kõik Eesti nahkhiired toituvad putukatest ja mõned liigid vahel ka ämblikest. Ent maailmas on väga erineva toitumisviisiga nahkhiiri – nad võivad oma kõhtu täita nii putukate, kahepaiksete ja kalade kui ka taimede viljade, nektari ja õietolmuga, seejuures taimi ka tolmeldades.