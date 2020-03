Kala tuleb söögilauale... katseklaasist 

Kalakasvatused aitavad leevendada looduslike kalavarude survestamist, kuid väike hulk alustavaid ettevõtteid arvab, et neil on probleemile teist laadi vastus. Nad katsetavad "kalaliha" kasvatamist laboris.

Tüvirakud on rakutüübid, mida leidub embrüodes või täiskasvanud olendites – neist võib kasvatada hulga erinevaid spetsialiseerunud rakke. Need võivad kasvada lihasrakkudeks, mis moodustavad enamikel kaladel söödava osa.

San Franciscos asuval Wild Type'il on sarnased ambitsioonid, kuid see on keskendunud Vaikse ookeani lõhele. Kala laboris valmistamine kõlab nii, et see tuleb kallis nii tootjatele kui ka tarbijatele, kuid tegevjuht Justin Kolbeck loodab kala mingil hetkel taskukohaseks muuta – isegi soodsamaks kui kasvanduse lõhe.