Miks koerad jalga tõstavad?  

Ingliskeelne fraas it’s raining cats and dogs (sajab kasse ja koeri) on pärit 17. sajandi Inglismaalt. Tugeva vihma korral uppus palju kodutuid koeri-kasse ja tänavail voolav vesi kandis neid endaga kaasa. Inglased uskusid, et vaesed loomad on koos vihmaga taevast alla sadanud.