Aleksei Turovski: „Haugi mälu on kolm kuni viis sekundit? Jama!“ 

Kuivõrd tähtis on küsimuse õige püstitus ja õige meetodi valik, seda näeme kas või selle näite najal, et valdav enamik inimesi usub haugi mälu olevat kolm kuni viis sekundit. See on täielik jama. Jah, kui lased püütud haugi vette, võib ta sama lanti haarata uuesti juba viie sekundi pärast. Aga see ei tähenda, et ta unustas. Ta lihtsalt on territooriumi valitseja, näljane kiskja. See tähendab, et viie sekundiga ta toibus ja tegutseb jälle aktiivse kiskjana. Ja ta ei pea meelde jätma mingit Made in China lanti. See on tema jaoks kala ja tuleb ära süüa, kui kõht on tühi.