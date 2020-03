Martin Meier: mida püüda ilma jääta talvel? 

Tõugjas on kala, kes on hakanud ennast Emajões igal aastal rohkem näitama ja just talvel. Detsembris-jaanuaris on ta mingil põhjusel kuri heledama silikoonlandi peale. Võitlus tõugjaga on alati elamus – see on kala, kes niisama lihtsalt alla ei anna. Kui tema otsas on, istub ta keset jõge kuni viimane võhm väljas ning ikka üritab ta sind veel enne paati paari võimsa sööstuga üle kavaldada. Tõugjas tuleb landi otsa muidugi muu püügi käigus ja see kaitsealune kala tuleb alati ilusti tagasi lasta.