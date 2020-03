Elu mugavamaks! 

Thermacell Radius Zone sääsepeleti.

Ei ole enam kaua jäänud – varsti on sääsed kohal. Vääramatult, nagu alati. Eestis mitme mudeliga ennast tõestanud Thermacell pakub uut ja matkale sobivat sääsepeletit. Tootja lubab, et see töötab ühe laadimisega 6,5 tundi. Toimeaine on lõhnatu ja selle balloonikesest jätkub 40 töötunniks.