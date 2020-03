Köök | Põdra kauaküpsetatud abasteik grillitud köögiviljadega 

Asetame ahjuplaadile rätiku, et vaakumkotid lihaga ei oleks otseses kontaktis metalliga. Ahju temperatuuriks sätime 54 kraadi pöördõhuga režiimil ja küpsetusajaks 9,5 tundi. Just, õigesti lugesite, natuke rohkem kui kontoriroti tööpäev.

Aga kui te seda kodus teete, siis soovitan päevast aega, sest osal kodustel ahjudel on peal töötamise ajaline piirang, puhtalt ohutuse pärast. Ja kui liha ööseks küpsema panna, ahi end seitsmendal tunnil välja lülitab ja liha seisab ahjus mõned tunnid paarikümne kraadi juures, siis ei pruugi see kindlasti enam meie seedetraktile kõige parem olla. Kui te just ei soovi süvapuhastust …