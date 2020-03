Kes tekitab loomariigi kõige valjemat heli? 

Maailma lärmakaim loom on kõigest 2 cm pikkune krevett. Naksurkrevetlased suudavad oma sõrgu kokku-lahti liigutada nii kiiresti, et tekkivad õhumullid lõhkevad häälel, mis on tugevam kui reaktiivlennuki möire. Kuni 230 detsibellini ulatuv heli on valjem kui püstolilask – ilmselt seepärast kutsutakse neid inglise keeles ka pistol shrimp (püstolkrevett). Naksutades suudab krevett tekitada lühiajaliselt ka 4400-kraadise temperatuuri, mis on peaaegu sama kuum kui Päike. Nii tapab krevett oma jahisaagi.

Saarmapaar hoiab magades teineteise käppadest kinni − nii ei triivi nad unes teineteisest eemale.

Delfiinid kasutavad joobeseisundi saavutamiseks mürgiseid kalu. Naerusuised veeimetajad kohtlevad teatud mürgiseid liike nii, et need käivitaksid oma kaitsemehhanismi ja eritaksid toksiine. Viimased võivad olla suurtes annustes surmavad, kuid neil on ka narkootiline, hallutsinogeenne toime, mida delfiinid naudivad.

Austraalia kõige hüljatumates kohtades elab taipani-nimeline madu, keda peetakse maailma mürgiseimaks. Tema hammustus sisaldab mürki koguses, millest piisaks 100 täiskasvanu teise ilma saatmiseks. Ilma vastumürki manustamata saabub surm poole tunni jooksul.

Maailma kõige ohtlikum elusolend ei ole hai, tiiger või karu. See on hoopis sääsk, kelle edasikantavatesse haigustesse sureb Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO andmetel igal aastal 725 000 inimest.

Iga inimese kohta elab meie planeedil 1,4 miljardit putukat.

Ühepäevik ei kanna oma nime ilmaasjata. Ta ongi maailma kõige lühema elueaga elusolevus, kes elab vaid 24 tundi. Mõned liigid koguni kõigest 8−10 tundi.