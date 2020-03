Fotograafia | Lugeja küsib: kas universaalne objektiiv on olemas? 

See võib olla nii hea kui halb. Lainurga puhul vajab poolkaader ilmselgelt olulisemat laiema nurgaga, 10−18 mm objektiivi, et saada sama pilt mis 16−35 mm täiskaadri ees. Positiivsest küljest toovad täiskaadrile mõeldud teleobjektiivid linnukesed ja loomad poolkaaderkaamera ees samuti 1,5 korda lähemale kui täiskaadri korral. Näiteks 200 mm objektiiv poolkaaderkaamera ees vastab 300 mm objektiivile.

Kas kaamera enda väike välk kõlbab üldse kasutada?

Eks see kaamerale endale sisseehitatud välk on rohkem nagu hädapärast kasutamiseks, kui välist välku pole käepärast.

Kaamera enda välku ei saa väga suunata ja see tulistab valguvihu üsna otse, kitsalt ja mitte väga kaugele. Samas kui kasutada käepäraseid vahendeid, saab välku hajutada ja tulemust paremaks muuta. Näiteks kui asetada pildistamisel kaameravälgu ette valge paberileht, toimib see hajutina ja tulemus on oluliselt parem.

Kas universaalset objektiivi on olemas? Millised torud peaksid olema algajal loodusepildistajal, et katta kõik võimalikud vajadused?

Kindlasti on olemas universaalseid objektiive, nagu näiteks 18−300 mm objektiiv. Samas, mida universaalsem on see objektiiv, seda rohkem maksab see lõivu pildi kvaliteedi arvelt. Pigem võiks ikkagi investeerida kvaliteetsesse objektiivi.

Objektiiv on sageli tähtsam kui kaamera. Objektiivi valikul peab arvestama, et mida valgusjõulisem see on, seda parem. Valgusjõust annab märku objektiivile märgitud maksimaalse ava suurus, näiteks f/2,8 või f/4 jne. Mida väiksem number, seda valgusjõulisem on objektiiv.