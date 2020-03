Foto: Norra, virmaliste paradiis 

Kahel viimasel talvehooajal on mul olnud privileeg töötada virmalistegiidina Tromsøs, Põhja­Norras.

Alati on ülimalt rahuldustpakkuv näidata virmalisi inimestele, kes pole neid mitte kunagi varem näinud. Olgugi et oleme hetkel läbimas Päikese aktiivsuse madalperioodi, saab kaugel põhjas virmalisi üpris suurelt näha ka siis, kui enimkasutatav virmaliste aktiivsuse näitaja KP indeks on vaid 0 või 1.