Veterankalamees Katenevi päevikud – 1977. aastal Viljandi järve vägevad kohad ja kuuekilone haug 

Peagi tuli Pikasilla poolt mootorpaat kalakaitseinspektoritega. Ütlesid, et siin praegu kala püüda ei tohi, alles nädala pärast on lubatud. Öeldi, et püüda võib vaid vanajõe sonnis või kaugemal ülesvoolu mingist talust alates. Ei meie teadnud, kus see talu asub ja kuidas sinna ligi saab.