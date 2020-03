Rabapüü – kas üks kliimamuutuse ohvreid? 

Eestis on rabapüü üks põlisemaid haudelinde, kes asus meie aladele lausa mannerjää taandumise kannul.

Rabapüü (teaduskeeli Lagopus lagopus) on tedrest väiksem, umbes varese suurune jässaka kerega lind. Isased on suuremad kui emaslinnud (keskmine kaal vastavalt 700 ja 600 grammi). Sulestiku värvus on hilissuvel põhiliselt punapruun, kaelal tumedam, rinnal sulgedel kollaka tooni valdamise tõttu heledam ja ülapool on seljasulgede must-valge viirutuse tõttu tumehallikas, kõhualune ja jalad püsivad ikka valged.

KOHTAB EESTIS JÄRJEST VÄHEM. Emaslindude sulgedel on rohkem kollast ja oranži, mistõttu nad on üldiselt kahkjama sulestikuga. Septembris algab uus sulgimine valgesse rüüsse, mis kestab aastavahetuseni. Isastel läheb juba veebruaris-märtsis pea ja kael jälle kastanpruuniks.

Eestis on rabapüü üks põlisemaid haudelinde, kes asus meie aladele lausa mannerjää taandumise kannul. Ilmselt kliima soojenemise tagajärjel on ta meil nüüdseks jäänud üsna haruldaseks ja teda võib veel kohata üksnes suurtel inimkaugetel rabamassiividel. Leedus ja Lätis on ta hiljutisel ajal lausa lakanud pesitsemast, ent endisel Ida-Preisimaal juba 1882. aastal.

Kolmveerand sajandi eest alanud rabapüü arvukuse kahanemine on alates 1970ndatest aastatest veelgi kiirenenud ja 40 aastaga langes rabapüü paaride arv Eestis umbes 700lt juba alla saja. 1980ndatel kadus liik Nigula rabalt, seejärel jäi haruldaseks Vahe-Eesti rabadel ja on nüüdseks pesitsejana säilinud vaid mõnes Ida-Virumaa suuremas soostikus.

Eestis on rabapüü kui esimese kategooria liigi esinemist märgitud küll 23 looduskaitseala lindude loendis, ent enamjaolt neist on see liik tänaseks sealt kadunud. Eesti viimatise haudelindude atlase andmete kogumise ajal (2003.–2009. a) hinnati rabakana arvukus Eestis 50 kuni 150 paarile, ent 2017. aastal arvati arvukuseks kõigest 10–20 paari…

MUUTUB TALVEKS VALGEKS. Meil saavad talveks valge rüü imetajate hulgast nirk, kärp ja valgejänes, lindude seas võtab endale sügistalvel valge sulgkatte selga rabapüü.