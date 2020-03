Grete Lõbu: "Muidu mõtled ennast hulluks, aga jooksmine ja jooksurütmis hingamine panevad asjad normaalsesse perspektiivi." 

Grete Lõbu püüab metsas käies pilte. „Kusjuures need ei pruugi olla kenad maastikuvaated. Foto lastega koos oldud toredast hetkest teeb hiljem vaadates jälle nii rõõmsaks – näed, kui hästi on olnud,“ õpetab Grete, „Ringvaate“ saatejuht, kuidas tuju tõsta.

Kusjuures kõndimise ajal on mõtlemine hoopis teises rütmis kui näiteks jooksmise ajal ja see on nüüd oluline teadmine: kui sul on stressiolukord ja pinge, on soovitav pigem joosta ja just pikemalt. Esimesed 15-20 minutit ei suuda sa veel midagi mõelda, aga siis hüppavad kõik failid su peas korraga lahti. Muidu mõtled ennast hulluks, aga jooksmine ja jooksurütmis hingamine panevad asjad normaalsesse perspektiivi. Just joostes hekseldan ma peas läbi mingid intervjuud, millega ma pole rahul olnud, mis on närima jäänud – no et miks ma nii ei küsinud või naa ei reageerinud. Käin need mõtted tuhat korda läbi ja ühel hetkel on mul nendega rahu. Kodus diivani peal võtab selliste mõtetega hakkama saamine kauem aega ja nad närivad hinge rohkem.