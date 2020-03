Loomad mõjutavad metsatulekahjude kulgu 

Uuringud on näidanud, et suurte karjaloomade, näiteks veiste või ninasarvikute puudumine võib suurendada tulekahjude temperatuuri, aga ka üksikute tulekahjude ja kogu põlenud ala suurust. Kuid on oluline märkida, et need loomad on kõige tõhusamad tulekahjude ennetamise vahendiks rohumaa-elupaikades nagu savann.