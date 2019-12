Noorukid püüdsid lassoga hiigelkala 

Jesse Bradford ja Dylan Cosgrove tegelesid Kinchanti tammi lähistel veetuubisõiduga, kui märkasid sajakonna meetri kaugusel suurt kala. Lähemal uurimisel selgus, et tegu oli hiiglasliku barramundiga ja see oli surnud – eeldatavasti loomulikel põhjustel.

Eeskätt toodi surnud kala kaldale mõõtmiseks: Bradford sai aru, et barramundi on ebanormaalselt suur. Jeti abil kalda lähedale tõmmatud ja siis veest välja hiivatud kalal selgus olevat märgis. Selle põhjal said noormehed teada, et barramundi oli 2014. aastal tabatud, tähistatud ja vabastatud – toona oli kala 116 sentimeetrit pikk. Värske mõõtmine näitas, et kala oli kasvanud 140sentimeetriseks ja 55kiloseks.