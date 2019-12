Veefirma maksis kalameestele torulekke eest kompensatsiooni 

Veefirmale Yorkshire Water kuuluv reoveetoru purunes 2013. aasta oktoobris ning töötlemata solk voolas Wakefieldi lähistel Walton Colliery loodusparki, vahendas BBC.

Keskkonnaagentuur esitas veefirma vastu hagi ning Leedsi kohus määras 2016. aastal ettevõttele 600 000 naela (706 000 EUR) suuruse trahvi. Nüüd aga maksab firma kompensatsiooni ka Waltoni õngemeeste klubile, mis oli looduspargis asuvasse kalajärve kalu asustanud.

Keskkonnakaitsega tegelev mittetulundusühing Fish Legal esitas Walton Angling Clubi nimel Yorkshire Water’i vastu kahjutasunõude – ning vee-ettevõte maksis selle enne ära, kui kohus üldse menetlustki jõudis alustada.

„See on olnud pikk saaga, et saada natuke mingit sorti õiglust klubile, mis on viis aastat olnud ilma ühest oma parimatest kohtadest,“ sõnas kalameeste klubi esindaja Lee Gray.

Gray sõnul tegi olukorda veelgi keerukamaks see, et veefirma üritas järve kalavarusid taastada – aga see ebaõnnestus, sest veekogu polnud reostusest veel taastunud.