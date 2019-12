Uudised Riigid pidurdavad võõrliikide levimist laevade ballastveega Toimetas Vidrik Võsoberg , täna, 09:59 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Täna kohtuvad Tallinnas Läänemere riikide ja Atlandi kirdeosa merenduseksperdid, et panna piir laevade ballastvees leiduvate võõrliikide levikule. Eesti merealast on viimase kümne aasta jooksul leitud 14 kahjulikku võõrliiki, kellest tuntuim on ümarmudil. Läänemeres tervikuna elutseb meile teadaolevalt tervelt 140 kahjulikku võõrliiki.