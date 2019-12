VÄLJASUREV KUNST: vaata, kuidas käib Hiina kalapüük kormoranidega 

Esimesed teated kormoranidega kalapüüdmisest pärinevad aastast 960, aga see kunst on kindlasti palju vanemgi. Wimmerlin (42) tunnistas Daily Mailile, et Guilinis Li jõel nähtud vaatepildid „võtsid hinge kinni“. Tabamaks hetke, kus kormoran püütud kalaga veepinnale ilmub, pani fotograaf oma aparaadi veekindlasse ümbrisesse ja pistis selle vette.