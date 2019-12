Uudised Värske trend: kalamehed ei taha saagipilte avaldada, sest kardavad hukkamõistu Toimetas Vidrik Võsoberg , täna, 10:17 Jaga: M

Foto on illustreeriv. Foto: Pixabay

Austraalia Uus-Lõuna-Walesi kalasportlased ennustasid sügisel, et tulekul on üks viimaste aastakümnete parimaid püügihooaegu. Samas on kalamehed tõrksamad oma suurtest saakidest avalikult pilte jagama, sest sportlikku kalapüüki kiputakse üha enam kritiseerima.