PÕUD AUSTRAALIAS: 13aastane poiss käib paljaste kätega kalu päästmas 

Stuart on maapoiss, kes elab Tentefieldis ning päästab iga päev pärast kooli sadu kalasid, kirjutab Daily Mail. Noormees sumpab mudases jões, otsib madalatesse lompidesse lõksu jäänud kalu ning viib nad paljakäsi kohtadesse, kus tappev põud on veel alles jätnud sügavamat vett ja kus sägadel ning turskadel on ellujäämiseks paremad šansid.