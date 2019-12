Hapnik kaob meredest, kalad lämbuvad 

Uuringu koondab 17 erineva riigi kokku 67 teadlase tööd ja selles leitakse, et ookeanide hapnikutase on ajavahemikus 1960-2010 langenud ümmarguselt kahe protsendi võrra. Hapnikutaseme languse ehk hapnikukõrvalduse põhjuseks peetakse suurelt jaolt kliimamuutusi, aga ka mitmeid inimtegevusi. Üks näiteid on liiga suures mahus kasutatavate põllumajandusväetiste sattumine meredesse, vahendas New York Times.

Uuringu toimetaja Dan Laffoley märkis, et me ei pruugi ette kujutada, et sedavõrd väike hapnikukadu meid mõjutada võiks. Kuid: näiteks Mount Everestile ronides tekib kindlasti punkt, kus 2% vähem hapnikku meid ümbritsevas õhus muutub vägagi kriitiliseks.

Lisaks pole maailma ookeanid ühtlaselt hapnikuga varustatud. Näiteks ühes ajakirjas Science avaldatud uuringus on leitud, et mõnedes troopilistes vetes on hapnikutase langenud 40-50%.