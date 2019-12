Britid õngitsevad üha vähem, kalastuspoode pannakse kinni 

Kalastuspoodidel on raske pinnale jääda, sest üha vähem inimesi tegeleb hobikalastamisega – ning nii on nii mõnelgi lantide ja muu varustusega kauplejal tulnud uksed kinni panna. Ainuüksi viimase aasta jooksul on suletud 63 kalastustarvete kauplust – ning nüüd on neid saareriigis 458, vahendas Mirror. Muidugi on sulgemise üks põhjuseid ka konkureerimine selliste veebihiidudega nagu näiteks Amazon.