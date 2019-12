Kuidas mõjutab kliima soojenemine avamere kalakasvandusi? 

Norra rannikul on merevee temperatuur 1980ndatest aastates alates tõusnud keskmiselt ühe kraadi võrra. Järgmistel kümnenditel temperatuuri tõus inimese tekitatud kliimamuudatuste tõttu jätkub. See on halb ka lõhekasvanduste jaoks, kuna lõhed on temperatuurimuutuste suhtes tundlikud, kirjutab The Fish Site .

Et lõhe kasvatamine oleks võimalik, tuleb täita erinevad bioloogilised ja keskkondlikud kriteeriumid. Ideaalne veetemperatuur on 8-14 kraadi: siis kalad söövad hästi ja kasvavad kiiresti. Kui vesi on üle 16 kraadi soe, siis tabab kalu stress ning see mõjutab ka nende toitumist ja kasvamist. Üle 23kraadise vee puhul võivad kalad surra. Ent on juhtunud ka seda, et lõhekalad heidavad hinge juba siis, kui vee temperatuur ületab 20 kraadi.