Meri soojeneb, kala kolib: kliimamuutused kujundavat Islandit ümber 

„Kala tegi meid rikkaks,“ sõnas Islandi ülikooli antropoloogiaprofessor Gisli Palsson New York Times'ile .

Just nimelt tööndusliku kalapüügiga teenitud raha võimaldas Islandil saada 1944. aastal Taanist iseseisvaks.

Aga kliima soojenemisega seotud vee soojenemine sunnib kalu mujalt jahedamat vett otsima – ja sealjuures Islandi kalurite haardeulatusest väljastpoolt. Viimase 20 aastaga on Islandit ümbritseva merevee temperatuur ühe kuni kahe kraadi võrra. Ning viimase kahe hooaja jooksul pole islandlased saanud püüda moivat, kuna selle kala arvukus on märgatavalt langenud. Soojem vesi tähendab, et osad alad lahkuvad, põhjustades majanduslikke probleeme; teised kalad aga saabuvad, tekitades geopoliitilisi konflikte.