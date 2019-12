Võrkudest tagasi merre visatud kala toidab miljoneid linde 

Exeteri ülikooli teadlased hindavad Science Daily teatel, et 2010. aastal visati Põhjameres vette tagasi 267 000 tonni kala – piisavalt, et toita ära 3,45 miljonit lindu. Sealjuures oli kõrvaleheidetud kala kogus väiksem kui varem: 1990. aastal lendas prügikala merre tagasi 510 000 tonni ehk 5,66 miljoni linnu kõhutäie jagu. Arvatakse, et 1990. aastal oligi kala merre tagasiloopimise kogus kõigi aegade suurim – ja Põhjameri on koht, kus seda praktikat ülemaailmselt kõige rohkem harrastatakse.