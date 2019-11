Võrgud valmis ja arvuti sooja: esmaspäevast saab taotleda kalastuskaarti 

Kalastuskaart tuleb endale soetada, kui soov on püüda nakkevõrgu, õngejada, vähinata, vähimõrra, kadiska, liivi või kuuritsaga. Samuti on see vajalik õngpüünistega kalapüügiks Endla looduskaitsealal, Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal ning mõnedel lõheliste jõgedel. Vähipüügiks hakatakse kalastuskaarte välja andma 1. juulil.