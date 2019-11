KIRJU ISSANDA LOOMAAED: vaata, milliseid põnevaid elukaid püüavad kalatraalerid merepõhjast 

Daily Mail kirjutab, et Fedortsev püüab kalatraaleritel turska, kiltturska ja makrelli, aga hoiab alati fotoaparaati käeulatuses, sest kogemata kombel tõmmatakse koos saagikalaga sageli merepinnale ka kummalise välimusega olendeid meresügavustest.

Muuhulgas on kalur jäädvustanud merehaugi, kes näib naeratavat; kreveti, kes meenutab osa puust ning merihundi, kes on äsja pannud nahka kooriklooma.

Vetevalla kurioossumid on valdavalt pärit Norra ja Barentsi merest Venemaa põhjaosas, mõned aga ka Atlandi ookeeanist.

Fotograaf on õppinud Murmanski ülikoolis mereteadusi ning on spetsialist kala töötlemise ja valmistamise alal.

„Kõik kalad on omal moel ilusad. Ma ei saaks öelda, et need on „hirmutavad“ või „koledad“,“ on mees märkinud. „Inimesed on ebatavalistest mereolenditest väga huvitatud.“

Oma sotsiaalmeediakontodel põnevate mere-elukate pilte avaldava Fedortsovi sõnul kujutavad paljud inimesed ette, et iga traalimine toob pinnale mõne sellise eluka – tegelikult on tõde aga sellest kaugel, sest need olendid on haruldused.

„Teisalt võib aga ka tuntud kala pildistada nii, et see näeb välja nagu „koletis“,“ on mees arutlenud. Ning tõdenud, et suurem osa pinnale tõmmatud kaladest ei jää ellu, kuna surve on sügaval merepõhjas ja ülalpool väga erinev.