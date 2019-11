Kliima soojenemine võtab kaluriperedelt leiva 

„Kui nii edasi läheb, siis ma ei usu, et meie lastest saavad kalurid nagu meie,“ sõnas mees üht oma poegadest süles hoides. „Vihmahooajal on palju vett, aga kohe kui see läbi saab, pole järves enam vett. Me oleme kalurid. Ma ei usu, et meie lapsed saavad olema.“