Mis teeb lõhekala seksikaks? 

Perry avastas koos teiste Bangori teadlastega, et kalakasvandustes kasvatatud isaslõhedel on väiksem lõuakonks ehk kype kui nende metsikutel sugulastel, vahendas Daily Post .

„Kasvanduste Atlandi lõhed pääsevad mõnikord oma võrkudest ja võivad ristuda metsiku lõhega, luues hübriide,“ kirjeldas Perry. „Esialgu võib tunduda hea uudisena, et põgenenud lõhed on vähem „veetlevad“ oma väiksema lõuakonksu pärast, sest nii on nende paljunemine vähem tõenäoline. Aga see pole kogu lugu. Kasvanduste kalad ei pea paariliste pärast konkureerima, ei toimu sugulist selektsiooni ja nii kohanevad kasvanduste kalad ja hübriidid looduses paljunemisega kehvasti.“