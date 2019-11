VAENE REOSTATUD MERI: Indoneesia kalad söövad kuni 63 tükki plasti tunnis 

Igal aastal visatakse merre 5,25 triljonit ühikut plasti, sealhulgas 564 miljardit veepudelit ja 500 miljardit kilekotti, vahendas Daily Mail . Indoneesia on maailma suuruselt teine mere plastiga reostaja ning grupp teadlasi otsustas uurida, kuidas mõjutab reostus kaht kuulsaimat Indoneesia mere-elanikku: hiid-sarvikraid ja vaalhaid.

2016. aasta jaanuarist kuni 2018. aasta veebruarini võeti Lõuna-Indoneesias ranniku lähistel proove piirkonnast, kus mõlemad liigid toituvad. Läbi vee lohistati peenikest võrku, imiteerides seda, kuidas raid ja vaalhaid tasakesi avatud suuga ujuvad, et planktonit püüda.

Võrku jäänud plasti põhjal said teadlased välja arvutada, kuid suure koguse plasti mõlemad liigid keskmiselt alla neelavad. Selgus, et vihmahooajal võib rai süüa 63 tükki plasti tunnis. Kuivemal perioodil neelab rai tunnis umbes neli ühikut plasti.

Et arvutusi kontrollida, lasid teadlased sukeldujatel koguda raide okse- ja fekaaliproove ning analüüsisid neid. Fekaalides oli keskmiselt 26 ja okses 66 plastitükikest.

Uuringu üks autoreid Elitza Germanov märkis, et kalade puhul on teada plastireostuse mõju organismi sisesekretsioonisüsteemile, mis mõjutab kasvamist ja paljunemist. Kuna mõlemad uuritud vee-elukad kuuluvad ohustatud liikide hulka, on plasti tõttu pidurduv paljunemine tõsine murekoht.