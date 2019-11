Merekaitsja: kalad võivad peagi ookeanist kaduda 

„Kalanduse põhiprobleem on selles, et meile on sajandeid räägitud, justkui pakuks ookeanid piiramatut valgu allikat,“ ütles Cornelissen ERRi Novaatorile. „Et me võime jätkata kalapüüki nii, nagu kala ei saaks kunagi otsa. Aga tegelikult saab – kui me praegust praktikat jätkame, siis on ookeanid 30 aasta pärast kaladest tühjad.“