Ministeerium kalurite olulise verstaposti eel: nädalane kalastuskaart vähendab defitsiiti 

Nädalase kalastuskaardi hind on 7 eurot (ühe kalendrikuu hind on 2019. aastal 13 eurot). Kui kalastaja soovib püüda ühe nädala, läheb püük talle odavamaks kui seni. Kui aga võrgupüüki tehakse neli nädalat ehk kuu aega, siis maksab see kalurile rohkem kui siiamaani. Tuus selgitab: „Kui nii vaadata, siis hind ühelt poolt tõepoolest langeb, kuid teisalt ka tõuseb. Ent nii see peabki olema, et need, kes püüavad rohkem, maksavad ka rohkem keskkonnatasu. Samas ei saa seda liiga kalliks pidada, sest ühe võrgupüügi ööpäeva hinnaks kujuneb 1 euro, mis on täpselt sama palju, kui maksab harrastuspüügiõigus üheks ööpäevaks õngpüünistega püügil.“