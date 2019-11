Hoiatustega kurssi! Teadmatu kalamees pääses mõrtsukhai käest napilt eluga 

Sukelduja Jake Brune läks veebruaris koos kolme sõbraga Perthist lõunas merele harpuunipüssiga kala püüdma, vahendas Daily Mail. Umbes kilomeetri kaugusel rannast leiti ideaalne püügikoht ja pandi paat ankrusse. Mehed ei teadnud aga seda, et mõned päevad varem oli riiklik kalastusosakond andnud hoiatuse: piirkonnas vedeleb 12meetrine vaalakorjus, mis väga tõenäoliselt meelitab ligi haisid.

Brune ja tema sõber olid parajasti paadist umbes 70 meetri kaugusel, kuid tundsid enda all „veetulva“. Ning äkitselt said Brune’i jalad sellise löögi, et põlved põrutasid vastu rindkeret.

„Teadsin kohe, et see on hai, ma lihtsalt teadsin seda. Aga ma ei teadnud, milline hai osa vastu mind lõi. Kas tal oli suu lahti ja hambad jäid minust eemale tänu suurtele plastist lestadele? Tol silmapilgul ei suutnud ma seda välja mõelda,“ kirjeldas mees hiljem.

Paanikas Brune torkas näi vee alla tagasi – ning nägi, et on haiga silm silma vastu. Mehes lõi välja ellujäämisinstinkt, ta torkas mõrtsukhaid harpuuniga ning imekombel too ujuski minema.

Kahjuks küll mitte kauaks. Mehed asusid paadi poole ujuma – mis oli tol hetkel neist ca 50 m kaugusel – kuid hetke pärast tuli hai tagasi ja asus rünnakule.

„Nägin otse talle suhu, nägin tema suuri, veriseid, tigedaid igemeid kõigi nende valgete, sakiliste, kolmnurksete hammastega. Ja ta ei muutnud suunda. Ta tuli otse minu poole ja ma mõtlesin „nüüd ongi kõik“,“ kirjeldas Brune.

Mees hakkas paadis olevate sõprade suunas karjuma ja lootis, et isegi, kui teda hammustatakse, jõuab abi ikkagi kohale.