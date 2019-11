Uudised POLE PAHA: Austraalia võistlusel saab õngitseda miljonidollarilist kala Toimetas Vidrik Võsoberg , täna, 12:05 Jaga: M

Foto: Pixabay

Austraalia Põhjaterritooriumil peetakse 2015. aastast kalapüügivõistlust, mille auhindade üle ei saa just nuriseda – igaühel on võimalik välja õngitseda kala, mille väärtus on miljon kohalikku dollarit ehk ca 620 000 eurot.