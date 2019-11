VIDEO | MIS VÄRK ON: internetis kütab kirgi inimnäoga kala 

„Sel kalal on seksikam lõuajoon kui enamikul inimestest,“ on üks videot näinu Fox Newsi teatel kommenteerinud.

„See on ilmselt kutt, kes pettis oma naist ja kelle nõid selle eest kalaks muutis,“ on pakkunud teine.

Üks kodanik on toonud välja teooria, et Hiina laborites katsetatakse kloonimist ja geenide segamist.

Tuleb välja, et see kala võib ka päriselt olemas olla. Linnalegendide uurimisega tegeleva veebisaidi Snopes teatel on tegu karpkalaga ja video on ehe – seda pole „digitaalselt manipuleeritud“.