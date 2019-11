Ameeriklased katsetavad karpkala vastu mullitavat heidutustara 

Barkley tammi juurde kogunesid läinud nädalal mitmed tähtsad ametimehed, et panna pidulikult tööle tammi põhja ehitatud uus bioakustiline kalatara, vahendas Daily Mail. Prooviperiood kestab kolm aastat, läheb maksma seitse miljonit dollarit ja peaks asjameestele näitama, kas kaitsetara on piisavalt efektiivne, et takistada Aasia karpkaladel ülesvoolu liikumist.