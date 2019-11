Elame praegu igasuguste „nädalate“ tähe all. Ühe kui teise ala tutwustamiseks korraldatakse nn „nädalaid“. Praegu on mitmesuguste organisatsioonide poolt korraldatud k a l a n ä d a l. Tallinna ja Tartu lehtede järgi on sääl suurejooneliselt eeltööd tehtud ja „nädal“ wiiakse suure reklaamiga ja huwiäratusega läbi.

Imelikul kombel ei ole meil Kuressaares ja Saaremaal kalanädala korraldamiseks mitte midagi tehtud ja minnakse sellest hoopis waikides üle. Nagu ei olekski meie, saarlased, kalaasjandusest ja kodumaa kalast huvitatud. Ometegi on meile kalandus palju tähtsam kui mandri elanikele, on ju kalapüük saarlastele suurel määral sissetulekuallikaks.

Kalanädala pääkomitee kirjutab kalanädala puhul: on ainult kaks ala, millest inimkond ammutab toiduaineid – põllumajandus ja kalaasjandus.

Põllumajanduse arendamise tähtsuse ja tarwiduse juures ei kahtle tänapäew ükski majanduslikult mõtleja kodanik. Sootu teisiti waadeldakse laiemates kihtides meie teist loomulikku majandusala, kalaasjandust, olgugi et Eesti geograafiline asend meile siin laialisi wõimalusi pakub. Meil püsib aga arwamine, et kalaasjanduse olukord ja edu huwitagu ainuüksi kalamehi ja kilusoolajaid. Kui turul on kala aasta-aastalt wähem ja selle tõttu hinnad kallid – eks siis wäljamaa heering aita! ...

Elame põllumajandussaaduste t õ u s w a produktsiooni ja kalasaaduste l a n g u s e tähe all. Enne sõda olime kalakaupa wäljawedaw maa, nüüd oleme aga energilisemad soolaheeringa ostjad Euroopas. Meie tarwitame nüüd 11 1/2 korda rohkem heeringaid kui enne maailmasõda.

Wiimase seitsme aasta jooksul oleme üle ühe miljoni naelsterlingi ehk ligi kahe miljardi marga eest kalakaupa sissewedanud. Seitse aastat on lühike aeg riigi elus, kuid 1 miljon naelsterlingit, mida sama aja jooksul wälismaale ilma tõsise tarwiduseta oleme paisanud, on meie riigile nii suure üldmajandusliku tähtsusega, et seda wõimatu on jätta ainult kalaasjanduse ringkondade eraasjaks.

Olukorra parandamine on täiesti wõimalik. Selleks on tarvis, et meie kõik hakkaksime rohkem tarwitama k o d u m a a k a l a. Tuleb s õ d a kuulutada wäljamaa heeringatele!

Tuleb edendada ka kodumaa kalaasjandust.

Meie kalad on m a i t s w a d. Neist on võimalik walmistada nii mitmesuguseid roogasid, et kalatööstuse instruktor hr. K. Oskar oma kalatoitude õpetuses kinnitab: kalast s a a b 1000 rooga! See ei ole mitte liialdus.

Kalaliha ei ole mitte wähem toitev, kui looma- ja linnuliha. Kuid kalaliha on palju kergemini seediw ja, mis eriliselt wäärtuslik, sisaldab rohkesti neid saladuslikke olluseid, witamiine, mis inimterwisele ilmtingimata tarwilikud. Teaduslike katsete abil on kindlaks tehtud, et kalatoidud on tervisele palju kasulikumad lihatoitudest.

Meie ei tohi mitte Šoti ja Norra kalameestele teenistust anda heeringa ostmisega, waid tarwitama ainult kodumaa kala. Seega hoiame kokku ja kindlustame oma riigi majanduslist alust.

Saaremaal tegutseb õige suur protsent inimesi kalapüüdmisega, kes kõrwalametina kalu püüdes, kes elukutselise kalurina. Sagedasti aga kurdawad meie kalurid turu puuduse üle. Wahest naeratab saagiõnn nende primitiiwsetegi püüete juures, millega meie kalurite enamus alles kalu püüab. Kuid sääl ilmub häda: pole kohta, kuhu kalu müüa. Häda sunnib kalakoormat pääle panema ja mööda maad sõites ostjat otsima, pahatihti peab seda tegema kibedamal töö ajal.

Hakkab Eesti inimestest märksa rohkemal määral tarwitama oma kodumaa wetest püütud kalu, siis kaob turupuudus warstigi nagu iseenesest. Muutunud olukord, suurenenud kodumaa kala tarwitus meelitab looma abinõusid, mis ka Saarte wetes püütud kala kodumaa tarwitajaile kättesaadawamaks teeb. Algab ka suurem tung kalu kohapääl konserweerida ja siis sel kujul enam tulutoowamalt toimetada turule. Iseenesest mõista, kaswab meil siis ka suurem huvi kalapüügiwiiside ajakohastamise – üldse kalaasjanduse tõstmise wastu.

See kõik aga jääb enam-wähem kättesaamatuks unistuseks, kui eestlane endiselt waeselapse ossa jätab oma kodumaa kala ja sööb wäljamaa heeringaid, mis kalli waluuta eest sisse weetud.