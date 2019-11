Uudised Meeldetuletus: uut kalastuskaarti ilma püügiaruandeta ei anta Toimetas Vidrik Võsoberg , täna, 09:41 Jaga: M

Foto: Pixabay

Keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet tuletavad kalastajaile meelde, et püügi kohta tuleb esitada aruanne. Kuni see on tegemata, uut kalastuskaarti ei saa.