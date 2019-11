Siit ja sealt 

Tuhatkond delfiini elab rahumeeli prügijões



Ameerika teadlased avastasid enda suureks üllatuseks, et Potomaci jões elab vähemalt 1000 pudel­nina-delfiini (pildil). Nimelt on rahvarohkest Washingot DC piirkonnast mööda voolavat Potomaci varem peetud sedavõrd reostunud veekoguks, et inimestel on selles ohtlik ujuda. Teadlaste kinnitusel on delfiinide arvukus märk selle kohta, et varem pestitsiididest ja plastijäätmetest küllastunud jõgi on saamas puhtamaks.